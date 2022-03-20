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    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı

    Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı bulduğu yöntem görenleri güldürdü.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 14:14
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    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı

    Karadeniz insanının yaşadıkları sorunlara buldukları pratik ve bir o kadar da ilginç çözümlere bir yenisi daha eklendi.

    Pazar ilçesinde çay ocağı işleten Ömer Azaklı, tüp fiyatından dolayı daha ucuz çay demlemek için daha kolay bir çözüm yolu buldu.

    ÇAY KAZANINI SOBANIN ÜZERİNE OTURTTU

    Çay kazanı tüp gazın takıldığı alt kısımdan ayıran Azaklı, kazanı sobanın üzerine oturttu.

    Kıraathaneyi ısıtmak için yaktığı soba aynı zamanda kazanı da kaynatınca demlediği çayın da maliyeti düşmüş oldu.

    "TÜP PAHALI OLUNCA BAŞKA ÇARE KALMADI"

    Ömer Azaklı “Bu marifeti düşündüm ve buldum. Tüp pahalı olunca başka çare kalmadı. O yüzden de çay kazanını sobanın üzerine koydum” dedi.

    Rizeliler'in sorunlara bakış açısı her zaman olduğu gibi yine yüzleri güldürdü.

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı #1

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı #2

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı #3

    Rizeli çay ocağı işletmecisinin tüp pahalılığına karşı çözümü şaşırttı #4


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