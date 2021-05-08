Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
480.981
-1.80%
EXEN Coin
34.18
5.52%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti

    Rize’de kuaförlük yapan Yunus Emre Güner, köy evinde makas ve tarakla horozu tıraş etti. O anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 21:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti

    Rize'de iş yerini kapatıp, tam kapanmayı köydeki evlerinde geçiren kuaför Yunus Emre Güner, canı sıkılınca beslediği horozunu tıraş etti.

    Güner'in müşteri gibi sohbet edip, horozunu makas ve tarakla tıraş ettiği anlar, yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    "ÖNCE SAÇ MI SAKAL MI?"

    Güner’in horozuna, "Önce saç mı sakal mı? Üstlerden ne kadar alalım?" diye sorduğu görüldü.‘

    Karadeniz usullü tıraş' adı altında sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tebessüm ettirdi.

    Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti ViDEO

    Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti #1

    Rizeli kuaför, horozunu tıraş eti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir