Rize'yi sel vurdu: Heyelan sonrası hasar tespit çalışmaları Rize'de dün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yaşanan afetten sonra hasar tespit çalışmaları kapsamında Çayeli ve Güneysu ilçelerindeki 13 köyde irili ufaklı pek çok heyelan yaşandığı, afetten etkilenen 38 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

DHA

Doğu Karadeniz'i yine sel vurdu.

Çayeli ve Güneysu ilçelerinde dün metrekareye düşen 206 kilogram yağış sonrası bölgede taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki debisi yükselen dereler taşınca, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Kömürcüler Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Evlerden tahliye edilenler, güvenli bölgeleye alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de sel ve heyelanda sürüklendi.

Rize-Güneysu yolunda çökme

Sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nin yükselmesi sonucu Rize-Güneysu yolunun 4'üncü kilometresinin bir kısmı çöktü. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı.

13 köyde heyelan yaşandı

Yağmurun etkisini yitirdiği kentte, sel ve heyelan sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda; ilk belirlemelere göre, Çayeli ilçesinde 9, Güneysu ilçesinde 4 olmak üzere 13 köyün etkilendiği afette toplam 38 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

İrili ufaklı pek çok heyelan yaşanan ilçelerde hasar gören 14 evden 6'sının nakline karar verildiği, 8 konutun da istinat duvarı yapılarak güvene alınması kararlaştırıldı.

Hasar tespit ve yol açma çalışmaları devam ediyor

Bölgede AFAD, DSİ, Karayolları ve İl Özel İdare ekiplerinden 182 personel, 74 iş makinesi ve 10 araç, kapalı yol, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, göçük sonucu ulaşımın karşı yönden sağlandığı Rize-Güneysu kara yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, yolun onarımına kısa sürede başlanacağı belirtildi.