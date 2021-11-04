Romanya'dan Türkiye'ye hırsızlığa gelenler suçüstü yakalandı

Fuarda yemek yiyen bir iş adamının cebindeki 9 bin 700 doları çalan şahıslar, ikinci defa aynı işi yaparken polis tarafından basıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Azerbaycan uyruklu F.T. isimli iş adamı, fuara katılmak için İstanbul’a geldi.

Dün İstanbul Yeşilköy’de bulunan fuar alanında bir süre dolaşan iş adamı, daha sonra yemek yemek için bir kafeye oturdu.

Bu sırada cebinde 9 bin 700 dolar olan montunu oturduğu sandalyeye asarak yemeğini yemeye başladı.

CEBİNDEKİ PARAYI ALIP GİTTİLER

Hemen arka masada bulunan yabancı uyruklu M.İ.L. ve B.B.G. isimli iki şahıs, iş adamının cebinde bulunan parayı alarak kafeden uzaklaştı.

Yemeğini yedikten sonra ceplerini kontrol eden iş adamı, paralarının çalındığını fark edince soluğu Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği’nde aldı. Fuar alanında parasının çalındığı yönünde şikayette bulunan iş adamı, polis ekiplerinden yardım istedi.





KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Şahısların hala fuar alanında olacağını düşünen Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi ekipleri, olay yerine giderek kafeyi gören güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Kameraları inceleyen ekipler, kısa sürede hırsızların eşkallerini belirledi. Bu sırada fuar alanı içerisinde çalışma yapan ekipler, şüphelileri başka bir şahsın parasını çalmak isterken suçüstü yakaladı. 2 saat gibi kısa bir sürede yakalanan hırsızlar, ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

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HIRSIZLIK VE YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan fuar alanında Azerbaycanlı iş adamını hedef seçen hırsızlar, işbaşında görüntülendi. Güvenlik kamerasına yakalanan 2 hırsızın, iş adamının sandalyeye asılı olan ceketindeki parayı usulca aldıkları görülüyor.

Ardından yeniden keşfe çıkan 2 hırsızın, başka bir kişiyi soyma çalışırken suçüstü yakalandığı güvenlik kamerasına yansıyor.



