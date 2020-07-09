RUBATO'nun solisti Özer Arkun hakkında soruşturma açıldı

Sevgilisine şiddet uyguladığı öne sürülen, hatta dayak sonrası kanları temizlerken videosu çekilen Arkun, 4 ay süre ile uzaklaştırma aldı.

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darbedildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu.

Avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.Y., ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.

B.Y. ifadesinde Özer Arkun ile 2020 Mart ayında evlilik kararı aldıklarını, Üsküdar'daki evinde 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle, tartışma üzerine şiddete maruz kaldığını kaydetti.

"17 TANE GÖZALTI KREMİ ALDIM"

B.Y. "Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım." dedi.

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"KANLARIMI TEMİZLERKEN VİDEOSUNU ÇEKTİM"

Kendisini yatak odasına kilitleyerek koruma altına aldığını söyleyen B.Y., "10-15 dakika özür diledi. Kapıyı açtığımda öpmeye çalıştı, benden uzaklaşmasını istediğimde ise kafama suratıma yumruk attı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yüzüme buz torbası koyuyordu. Kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götüreceğini söyledi. Hastaneye gittik. Korktuğumdan merdivenden düştüğümü söyledim. Özer'in evde benim kanlarımı temizlerken çok kısa bir videosunu çektim." iddiasında bulundu.

AİLE MAHKEMESİNDEN DE UZAKLAŞTIRMA ALDI

İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, B.Y.'nin başvurusu üzerine Özer Arkun'un 4 ay süre ile B.Y.'nin konutuna ve iş yerine yaklaşmaması, iletişim aralarıyla rahatsız etmemesi kararı aldı.