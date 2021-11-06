Yöresel Günler etkinliğinde sahne alan Ramazan Günay, türkü söykediği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan türkücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinde, 55 yıldır türküleriyle tanınmış, Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden 71 yaşındaki Ramazan Günay sahne aldı.

Sevilen bir diğer isim Arif Şentürk ile el ele sahneye çıkan Ramazan Günay 'Aman doktor' türküsünü söylemeye başladı.

SAHNE SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Türküyü söylerken bir anda yere yığılan Günay'a kalp masajı yapılıp ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sevilen sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

KANARYA MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

Rumeli müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay sahnede kalp krizi geçirdi VİDEO

















