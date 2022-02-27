Kentlere düzenledikleri askeri harekatlarla birlikte Ukraynalıların sığınaklara girmesini fırsata çeviren Rus askerleri, banka soygunu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gerilimi günden günde katlanırken, Ukrayna'dan çeşitli görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Ukraynalılar, ülkelerini savunmak için ellerindeki tüm imkanları değerlendirirken, Rus birlikler de kentlerde ilerlemeyi sürdürüyor.

Rus askerlerin giriş yaptığı bir kentte Ukrayna bankasının soyulması dikkat çekti.

BANKA SOYDULAR

Kentteki Ukraynalıların sığınaklara girmesini fırsat bilen Rus askerleri, girdikleri bankadaki paraları almaya çalışırken, güvenlik kamerasına yansıdı.

Rus askerleri Ukrayna'daki bankaları soydu VİDEO

