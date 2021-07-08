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    Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Rus Donanması’na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 17:44
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    Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

    Rus Donanması'na ait bir gemi, Marmara Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

    027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

    TÜRK SAHİL GÜVENLİK EKİBİ EŞLİK ETTİ

    Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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    Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti #2

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    Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti #9

    Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti #10

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