Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalıp kaçan iki şüpheli gözaltına alınırken, kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dolaşan iki kapkaççı, arkasından yaklaştıkları Rus uyruklu O.Z.'nin çantasını çalıp, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kameralarından zanlıların Muhsine Hatun Mahallesi'nde bulunan bir otele girdiklerini tespit etti.

YAKALANDILAR

Harekete geçen ekipler belirlenen otele baskın düzenledi. Baskında M.Y. (21) ve O.A. (21) çaldıkları çanta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise Rus uyruklu kadına ait içerisinde 1 bin 200 Lira para, 2 adet pasaport, sürücü belgesi, kredi kartı, sağlık kartı ve uçak bileti bulundu.

Rus uyruklu kadın Fatih'te kapkaça uğradı

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan M.Y.'nin daha önce de Tacikistan uyruklu S.D. (44) isimli kadına kapkaç yaptığı ortaya çıktı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.