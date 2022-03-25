Rusya, Ukrayna operasyonunun ilk aşamasında ana hedeflerine ulaştı

Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı Rusya kontrolünde.

Rusya Ukrayna Savaşı 30'uncu gününde devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süre gelen savaşın ilk etabında hedeflerine ulaştığını açıkladı.

Açıklamada Vladimir Putin'in hedeflerinin tamamına ulaşana kadar operasyonun süreceği aktarılırken, "Ukrayna operasyonunun ilk aşamasında ana hedeflere ulaşıldı. Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." ifadeleri kullanıldı.

BİN 351 RUS ASKERİ ÖLDÜ

30 günlük süreçte iki ülkeden de kayıplar verilirken, Rus askerlerinden bin 351 kişinin öldüğü 3 bin 825 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

LUHANSK BÖLGESİNİN YÜZDE 93'Ü ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Bakanlıklığın geri kalan açıklamaları ise şu şekilde:

"Özel operasyonda Donbas'ın tamamen özgürleştirilmesine odaklanacağız. Abluka altındaki Ukrayna kentlerine girme olasılığını tamamen gözardı etmiyoruz. Ukrayna hava sahasının kapatılması için her türlü teşebbüse Rus askerleri yanıt verecektir. Batının ukrayna'ya silah sağlaması büyük bir hata, çatışmanın uzamasına yol açıyor. Luhansk bölgesinin yüzde 93'ü özgürleştirildi."

KİEV YAKININDAKİ ANA YAKIT DEPOSU İMHA EDİLDİ

Bununla birlikte, bakanlık tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Rus güçlerinin bir füze saldırısında başkent Kiev yakınında yer alan büyük bir yakıt deposunu imha ettiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Igor Konashenkov, saldırının dün akşam denizden ateşlenen Kalibr seyir füzeleri kullanılarak gerçekleştiğini söyledi. Konashenkov, deponun ülkenin merkezindeki Ukrayna silahlı kuvvetlerine ikmal yapmak için kullanıldığını söyledi. Bununla birilikte, Ukraynalı yetkililer ise Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve savunma mevzilerini geri aldığinı açıkladı. Ancak, Çernihiv kentinin ülkenin geri kalanıyla bağlantısının kesildiği belirtildi.