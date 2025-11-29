Rusya, Ukrayna'nın İHA Saldırılarına Karşı Hedefleri Vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik son faaliyetlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Kiev’in Rus topraklarındaki sivil unsurlara “terör saldırısı” düzenlediğini belirtti.

RUS ORDUSU, STRATEJİK HEDEFLERE SALDIRDI

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin, Ukrayna’nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere ve bunların enerji altyapısına yoğun saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırının yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile yapıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

UKRAYNA'DAN JRUSYA'AYA 108 İHA SALDIRISI

Bakanlık ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıda 108 İHA’nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Rusya’nın Volgograd Bölge İdaresi, İHA saldırısı sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca Krasnodar bölgesindeki Kuban kentinde bulunan Afipsky petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.