Rusya'da polislere direnen alkollü şahsın elinde patlayan bomba kameralara yansıdı.

Rusya’nın Spassk-Dalni kentinde yaşanan olayda, alkollü bir şahıs çevreye rahatsızlığı verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis, alkollü şahısla konuşmaya çalıştığı sırada elinde el bombası olduğunu gördü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Elinde tuttuğu bomba ile polise bir şeyler söyleyen şahıs, bombanın patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bombanın patladığı anlar ise kameralara yansıdı.

Rusya'da alkollü şahsın elinde bomba patladı VİDEO