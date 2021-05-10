Euro
10.0453
0.18%
Dolar
8.2567
0.28%
Altın
489.73
1.02%
Borsa
1.458
1.18%
Bitcoin
481.085
0.01%
EXEN Coin
34.21
0.35%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rusya'da alkollü şahsın elinde bomba patladı

    Rusya'da polislere direnen alkollü şahsın elinde patlayan bomba kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'da alkollü şahsın elinde bomba patladı

    Rusya’nın Spassk-Dalni kentinde yaşanan olayda, alkollü bir şahıs çevreye rahatsızlığı verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi.

    Olay yerine gelen polis, alkollü şahısla konuşmaya çalıştığı sırada elinde el bombası olduğunu gördü.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    Elinde tuttuğu bomba ile polise bir şeyler söyleyen şahıs, bombanın patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Bombanın patladığı anlar ise kameralara yansıdı.

    Rusya'da alkollü şahsın elinde bomba patladı VİDEO

    Rusya bomba

    Rusya bomba

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir