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    Rusya'da binadan düşen betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Bir adam, evinin önündeki otomobili temizlediği sırada, binadan düşen beton parçasının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 12:22
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    Rusya'da binadan düşen betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Rusya’nın Vladivostok şehrinde gece saatlerinde başlayan aşırı tipi ve kar yağışı nedeni ile kentin belli bölgelerinde günlük hayat olumsuz etkilendi.

    Pek çok araba kar altında kalırken, sabah saatlerinde kimliği açıklanmayan bir adam evinin önünde park halinde duran otomobilinin üzerindeki karı temizlemeye indi.

    Arabasını temizlerken bir süre sonra yukarıdan sesler geldiğini fark eden adam, binanın çatısından kopan büyük beton parçasını görerek geriye çekildi.

    BETON PARÇASI, ARABASINA DÜŞTÜ

    Adam ezilmekten son anda kurtulurken, beton parçası arabasının üzerine düştü. Araç, darbenin etkisiyle neredeyse ortadan ikiye ayrılarak kullanılmaz hale geldi.

    Adamın kurtuluşu ve arabasının paramparça olduğu anlar binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Rusya'da binadan düşen betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO


    BİNANIN SAÇAK KISMINDAN DÜŞTÜ

    Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ve uzmanların yaptığı ilk açıklamaya göre, beton parçası binanın en üst kısmındaki saçak olarak adlandırılan yerden koptu.

    Rusya da binadan düşen betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    BETON, SOĞUK HAVADA YUMUŞADI

    Betonun saçaktan kopmasının ise, şiddetli kar ve tipi yağışları nedeniyle betondaki yumuşamadan ötürü gerçekleştiği bildirildi. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

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