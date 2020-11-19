Bir adam, evinin önündeki otomobili temizlediği sırada, binadan düşen beton parçasının altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

Rusya’nın Vladivostok şehrinde gece saatlerinde başlayan aşırı tipi ve kar yağışı nedeni ile kentin belli bölgelerinde günlük hayat olumsuz etkilendi.

Pek çok araba kar altında kalırken, sabah saatlerinde kimliği açıklanmayan bir adam evinin önünde park halinde duran otomobilinin üzerindeki karı temizlemeye indi.

Arabasını temizlerken bir süre sonra yukarıdan sesler geldiğini fark eden adam, binanın çatısından kopan büyük beton parçasını görerek geriye çekildi.

BETON PARÇASI, ARABASINA DÜŞTÜ

Adam ezilmekten son anda kurtulurken, beton parçası arabasının üzerine düştü. Araç, darbenin etkisiyle neredeyse ortadan ikiye ayrılarak kullanılmaz hale geldi.

Adamın kurtuluşu ve arabasının paramparça olduğu anlar binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Rusya'da binadan düşen betonun altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO







BİNANIN SAÇAK KISMINDAN DÜŞTÜ

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ve uzmanların yaptığı ilk açıklamaya göre, beton parçası binanın en üst kısmındaki saçak olarak adlandırılan yerden koptu.





BETON, SOĞUK HAVADA YUMUŞADI

Betonun saçaktan kopmasının ise, şiddetli kar ve tipi yağışları nedeniyle betondaki yumuşamadan ötürü gerçekleştiği bildirildi. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.