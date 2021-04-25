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    Rusya'da çöken balkonun altından son anda kurtuldular

    Apartmanın merdivenlerinden çıkan 2 kadın, binadaki çöken balkondan kopan parçalardan son anda kurtuldu.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 14:11
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    Rusya'da çöken balkonun altından son anda kurtuldular

    Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkenti İjevsk’te 2 Rus kadın bir binaya girmek için basamakları çıkarken binadaki balkondan kopan parçalardan aşağı düşmeye başladı.

    Yukarı bakan 2 kadın, kopan parçaları fark ederek saniyelik bir hamleyle bir anda geriye çekildi.

    TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

    Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada birçok Rus tarafından paylaşıldı.

    Paylaşım yapanlar, ülkedeki binaların eskidiğine ve bu gibi durumların son zamanlarda arttığına dikkat çekti.

    Rusya'da çöken balkonun altından son anda kurtuldular VİDEO

    Rusya da çöken balkonun altından son anda kurtuldular #1

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