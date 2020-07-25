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- Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı
Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı
Önce trafikteki araçlara çarpan ardından da çarptığı diğer kamyonla birlikte yol kenarında bulunan bir restorana dalan çöp kamyonu dehşet saçtı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
- DHA
- 25.07.2020 - 12:04
- Güncelleme : 25.07.2020 - 12:04
Rusya’nın Vladivostok kentinde freni patlayan çöp kamyonu trafikteki araçlara çarptı ve restorana daldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun otomobillere çarparak ilerlediği ve başka bir kamyona daha çarptığı görüldü.
RESTORANA DALDI
Ardından kontrolden çıkan kamyon, çarptığı diğer kamyonla birlikte restorana daldı. Yerel medya, kazada 6 aracın hasar gördüğünü 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Rusya’da freni patlayan kamyon restorana daldı: 4 yaralı İZLE
KADIN YARA ALMADAN KURTULDU
Kamyonların daldığı restoranda ise bir kadının bulunduğu, yara almadan kurtulduğu ifade edildi.