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Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı

Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı

Önce trafikteki araçlara çarpan ardından da çarptığı diğer kamyonla birlikte yol kenarında bulunan bir restorana dalan çöp kamyonu dehşet saçtı. Kazada, 4 kişi yaralandı.