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    Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı

    Önce trafikteki araçlara çarpan ardından da çarptığı diğer kamyonla birlikte yol kenarında bulunan bir restorana dalan çöp kamyonu dehşet saçtı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.07.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 12:04
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    Rusya’da freni patlayan çöp kamyonu restorana daldı

    Rusya’nın Vladivostok kentinde freni patlayan çöp kamyonu trafikteki araçlara çarptı ve restorana daldı.

    Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kamyonun otomobillere çarparak ilerlediği ve başka bir kamyona daha çarptığı görüldü.

    RESTORANA DALDI

    Ardından kontrolden çıkan kamyon, çarptığı diğer kamyonla birlikte restorana daldı. Yerel medya, kazada 6 aracın hasar gördüğünü 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

    Rusya’da freni patlayan kamyon restorana daldı: 4 yaralı İZLE

    KADIN YARA ALMADAN KURTULDU

    Kamyonların daldığı restoranda ise bir kadının bulunduğu, yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

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