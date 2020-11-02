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    Rusya’da kız çocuklarının cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

    29 kız çocuğunun cesedini mumyalayarak insan bebek koleksiyonuna ekleyen tarihçi Anatoliy Moskvin, mahkemede ailelerden özür dilemeyi reddetti.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 15:44
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 16:55
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    Rusya’da kız çocuklarının cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı

    Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde 53 yaşındaki eski tarihçi Anatoliy Moskvin, 2011 yılında yaşları 3-12 arasında değişen 29 kız çocuğunun cesetlerini mumyaladı.

    Daha sonra Moskvin, bebekleri "insan bebek" kolekisyonuna eklediği gerekçesiyle bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

    Moskvin’in serbest bırakılması için mahkemeye başvurduğu belirtildi.

    "ÜZERLERİNDE HAKLARI YOK"

    Moskvin'in mahkemede, ailelerden özür dilemeyi reddederek “Kızlarını gömdüler ve onların üzerindeki haklarının bittiğine inanıyorum.” dedi.

    Rusya’da kız çocuklarının cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı #1

    CESETLERİ MUMYALAYIP, İNSAN BEBEK YAPIYOR

    Moskvin'in 2011 yılında, Nijnıy Novgorod bölgesindeki mezarlıklardan yeni ölen 29 kız çocuğunu mezardan çıkarak, evinde mumyaladığı ifade edildi. Moskvin'in kız çocuklarının cesetlerinden insan bebek koleksiyonu oluşturduğu kaydedildi.

    Rusya’da kız çocuklarının cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı #2

    RUSYA'NIN ÖNEMLİ DAVALARINDAN BİRİ

    Moskvin'in evine yapılan baskın sonucu, evinde mumyalanmış 29 kız çocuğuna ait cesetlerin bulunduğu ifade edildi. Rusya'da tarihi dava olarak görülen olayda, tutuklu bulunan Moskvin, annesine bakmak ve evlenmek için mahkemeden beraatini talep etti.

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