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    Rusya'da komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı

    Binanın asansörünü tamir ettiği sırada ses çıkardığı öne sürülen bir adam, komşusu tarafından korkunç bir saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:42
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    Rusya'da komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı

    Rusya’nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı.

    Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi.

    ASANSÖRÜ ATEŞE VERDİ

    Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam, asansörü havaya uçurdu.

    Rusya'da bir kişi komşusuna bombalı saldırı düzenledi

    AĞIR YARALANDI

    Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

    POLİS EVE BASKIN YAPTI

    Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi.

    BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu.

    Rusya da komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi.

    MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltında tutulan zanlının, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği ve büyük olasılıkla tutuklanacağı öğrenildi.

    Rusya da komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı #2

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