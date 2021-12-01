Rusya'da komşusunun bulunduğu asansörü bombaladı

Binanın asansörünü tamir ettiği sırada ses çıkardığı öne sürülen bir adam, komşusu tarafından korkunç bir saldırıya uğradı.

Rusya’nın İrkutsk kentindeki Mareşal Konev Caddesi üzerindeki binanın asansörünü tamir etmek isteyen bina sakini, komşusunun saldırısına uğradı.

Binada yaşayan bir başka bina sakini, asansörü tamir eden komşusuna saldırı planlayarak, çok fazla ses çıkardığı gerekçesiyle evinde hazırladığı patlayıcıları asansöre yerleştirdi.

ASANSÖRÜ ATEŞE VERDİ

Komşusu asansörde bulunduğu sırada patlayıcıları ateşe veren adam, asansörü havaya uçurdu.

Rusya'da bir kişi komşusuna bombalı saldırı düzenledi

AĞIR YARALANDI

Patlamanın etkisiyle asansör kabininde parçalanmalar oluşurken, asansör içindeki kişi de ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve ölüm tehlikesini atlattığı öğrenildi.

POLİS EVE BASKIN YAPTI

Komşusunun içinde bulunduğu asansörü havaya uçuran kişinin evine polisler baskın düzenledi.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Soruşturma Komitesi, baskında çok sayıda bomba yapımında kullanılan kimyasal madde ve araç gereçlerin ele geçirildiğini duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlı, ilk ifadesinde komşusunun sürekli asansörü tamir ettiğini ve bu sırada gürültü çıkardığını savunarak, bu nedenle asansöre bomba koyduğunu ve planını uyguladığını söyledi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltında tutulan zanlının, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği ve büyük olasılıkla tutuklanacağı öğrenildi.