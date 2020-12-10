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    Rusya’da küçük kız çocuğuna taciz kamerada

    Küçük bir kız çocuğu bina girişinde kendisini taciz eden adamın elinden kaçarak kurtuldu.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 09:12
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    Rusya’da küçük kız çocuğuna taciz kamerada

    Rusya’nın Tümen Bölgesi’ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde, pedofili suçlusu bir adam, bina girişinde beklemeye başladı.

    Bir süre sonra binaya, 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğu girdi.

    Binanın ana kapısını açıp koridora giren çocuğu takip eden kişi, bir anda çocuğa sarılarak taciz etmeye başladı. Kız çocuğu kendisine saldıran kişiden direnerek kurtuldu.

    GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

    Çocuk, bina kapısını açarak dışarıya kaçtı. Tacizcinin bir süre sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı öğrenildi.

    Çocuk ise evine tekrar giderek olanları ailesine anlattı.

    Binanın güvenlik kamerası görüntüleri incelenince tacizin tüm detayları ortaya çıktı.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Polis görüntüleri alarak pedofili suçlusunu aramaya başladı.

    Kentte geniş çaplı arama faaliyetleri başlarken çocuğun ise psikologların kontrolüne alındığı belirtildi.

    Yaşanan taciz olayıyla ilgili soruşturma ve kamu davası açılırken, medyaya servis edilen taciz görüntüleri Rusya’da büyük tepki çekti.

    Rusya’da küçük kız çocuğuna taciz kamerada #1

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