Rusya’da otomobil çarpan hamile kadın öldü

Aşırı hız yapan sürücü, yaya yolundan geçen hamile kadın ve çocuğuna çarptı. Hamile kadın ve karnındaki bebeği olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ufa şehrinde hamile bir kadın, elinden tuttuğu kız çocuğuyla birlikte yaya yoluna yöneldi.

Birçok aracın kontrollü geçiş yaptığı yolda, karşı yönden gelen hızlı otomobil, hamile kadın ve çocuğuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hamile kadın ve çocuğu havaya savruldu.

OLAY YERİNDE KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE CAN VERDİ

Kazada hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin elinden tutan kız çocuğu ise ağır yaralandı.

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SÜRÜCÜ 20 YAŞINDA BİR GENÇ KIZ ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarılırken, araç sürücüsünün ise 20 yaşındaki genç bir kız olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ufa Bölge Savcılığı kaza görüntülerini basına servis etti.