Rusya’da reyon görevlisi defalarca bıçaklandı

Bir kadın girdiği markette reyonda çalışan görevliyi defalarca bıçakladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, yaralanan görevlinin yardımına çalışma arkadaşları yetişti.

Rusya’nın Ulyanovsk şehrindeki markette çalışan 32 yaşındaki kadın, meyve-sebze reyonunda ürün yerleştirdiği sırada dehşeti yaşadı.

Markete giren maskeli bir kadın, doğrudan elindeki bıçakla reyon görevlisinin üzerine yürüdü ve kadını saçından tutarak bıçaklamaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırıdan kurtulmaya çalışan reyon görevlisi başarılı olamadı.

Bu sırada markette çalışan 2 kişi, saldırgana müdahale etti.

Rusya'da reyon görevlisine bıçaklı saldırı İZLE

TEKMELERLE ÇALIŞANLARI UZAKLAŞTIRDI

Defalarca bıçaklanan reyon görevlisi yerde sürüklenerek kaçmaya çalışırken, saldırgan ise diğer market çalışanlarını tekmeleyerek uzaklaştırdı. Ayağa kalkan saldırgan, soğukkanlılıkla marketten yürüyerek çıktı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

İhbar üzerine markete ambulans sevk edilirken, bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı reyon görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı aktarılırken, saldırganın da bir süre sonra yakalandığı duyuruldu.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.