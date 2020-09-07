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    Rusya’da reyon görevlisi defalarca bıçaklandı

    Bir kadın girdiği markette reyonda çalışan görevliyi defalarca bıçakladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, yaralanan görevlinin yardımına çalışma arkadaşları yetişti.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 10:47
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    Rusya’da reyon görevlisi defalarca bıçaklandı

    Rusya’nın Ulyanovsk şehrindeki markette çalışan 32 yaşındaki kadın, meyve-sebze reyonunda ürün yerleştirdiği sırada dehşeti yaşadı.

    Markete giren maskeli bir kadın, doğrudan elindeki bıçakla reyon görevlisinin üzerine yürüdü ve kadını saçından tutarak bıçaklamaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, saldırıdan kurtulmaya çalışan reyon görevlisi başarılı olamadı.

    Bu sırada markette çalışan 2 kişi, saldırgana müdahale etti.

    Rusya'da reyon görevlisine bıçaklı saldırı İZLE

    TEKMELERLE ÇALIŞANLARI UZAKLAŞTIRDI

    Defalarca bıçaklanan reyon görevlisi yerde sürüklenerek kaçmaya çalışırken, saldırgan ise diğer market çalışanlarını tekmeleyerek uzaklaştırdı. Ayağa kalkan saldırgan, soğukkanlılıkla marketten yürüyerek çıktı.

    Rusya’da reyon görevlisi defalarca bıçaklandı #1

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    İhbar üzerine markete ambulans sevk edilirken, bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı reyon görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı aktarılırken, saldırganın da bir süre sonra yakalandığı duyuruldu.

    Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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