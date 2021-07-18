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    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı

    Sirkteki gösteri sırasında ayının boynundan halka geçirmek isteyen kadın saldırıya uğradı. Başka bir görevlinin ayıyı kucaklaması ile kurtulan kadın, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 17:29
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    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı

    Rusya'nın Saratov kentinde ailelerin ve çocukların bulunduğu bir sirk çadırında, ayı ile gösteri yapan bir kadın gösterici ayının saldırısına uğradı.

    Kadın ayının boynunu halka geçirmeye çalıştığı sırada ayı, kadının bacağından tuttu.

    Saldırı anları büyük paniğe neden oldu.

    Perdenin arkasındaki başka bir görevli ayıyı kucaklayarak kadını kurtardı.

    Kadın, ayı saldırısından hafif sıyrıklarla kurtuldu.

    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı #1

    FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

    Saratov Soruşturma Komitesi memurları saldırının ardından çadırda incelemeler yaptı.

    Sirkte bulunan 4 ayı veterinerler tarafından incelemeye alındı.

    Ayının saldırı sırasında tasmalı olmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi.

    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı VİDEO

    SİRK KAPALI OLACAK

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sirkin soruşturma boyunca kapalı olacağı bildirildi.

    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı #2

    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı #3

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    Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı #5

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