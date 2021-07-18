Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı

Sirkteki gösteri sırasında ayının boynundan halka geçirmek isteyen kadın saldırıya uğradı. Başka bir görevlinin ayıyı kucaklaması ile kurtulan kadın, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Rusya'nın Saratov kentinde ailelerin ve çocukların bulunduğu bir sirk çadırında, ayı ile gösteri yapan bir kadın gösterici ayının saldırısına uğradı.

Kadın ayının boynunu halka geçirmeye çalıştığı sırada ayı, kadının bacağından tuttu.

Saldırı anları büyük paniğe neden oldu.

Perdenin arkasındaki başka bir görevli ayıyı kucaklayarak kadını kurtardı.

Kadın, ayı saldırısından hafif sıyrıklarla kurtuldu.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Saratov Soruşturma Komitesi memurları saldırının ardından çadırda incelemeler yaptı.

Sirkte bulunan 4 ayı veterinerler tarafından incelemeye alındı.

Ayının saldırı sırasında tasmalı olmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi.

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SİRK KAPALI OLACAK

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sirkin soruşturma boyunca kapalı olacağı bildirildi.