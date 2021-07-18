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- Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı
Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı
- İHA
- 18.07.2021 - 17:29
Rusya'nın Saratov kentinde ailelerin ve çocukların bulunduğu bir sirk çadırında, ayı ile gösteri yapan bir kadın gösterici ayının saldırısına uğradı.
Kadın ayının boynunu halka geçirmeye çalıştığı sırada ayı, kadının bacağından tuttu.
Saldırı anları büyük paniğe neden oldu.
Perdenin arkasındaki başka bir görevli ayıyı kucaklayarak kadını kurtardı.
Kadın, ayı saldırısından hafif sıyrıklarla kurtuldu.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Saratov Soruşturma Komitesi memurları saldırının ardından çadırda incelemeler yaptı.
Sirkte bulunan 4 ayı veterinerler tarafından incelemeye alındı.
Ayının saldırı sırasında tasmalı olmasının daha büyük bir facianın önüne geçtiği belirtildi.
Rusya’da sirkteki ayı, terbiyecisine saldırdı VİDEO
SİRK KAPALI OLACAK
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sirkin soruşturma boyunca kapalı olacağı bildirildi.