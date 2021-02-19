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    Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü

    Demiryolu hattı üzerindeki köprüde reklam panolarında çalışma yapan işçiler, bir kamyonun vince çarpması ile sepetten demiryolu hattının üzerine düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 09:59
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    Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü

    Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki Rostov-na-Donu’da bir vinç demiryolu hattının üstüne kurulan Staçki Köprüsü’ndeki reklam panolarında çalışma yaptıkları sırada bir kamyonun çalıştıkları vince çarpması üzerine, dengelerini kaybeden 2 işçi, metrelerce yükseklikten köprünün altında bulunan demiryoluna düşerek hayatlarını kaybetti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerine hızlıca ambulans sevk edildiğini fakat işçilerden birinin düştüğü anda, diğerinin ise hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

    Rusya'da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü VİDEO

    Rusya da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Rusya Soruşturma Komitesi, yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını, kamyon şoförünün gözaltına alındığını bildirdi.

    TEDBİR ALINMADI

    Komite, işçilerin bağlı olduğu şirketin yetkililerinin de işçilerin can güvenliği için gerekli tedbirleri almadıkları için soruşturma kapsamına dahil edildiklerini belirtti.

    Rusya da vinç sepetinden düşen 2 işçi öldü #2

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