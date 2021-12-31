Sibirya bölgesinde yaşayan Kimya Bölümü profesörü, yürüyüşe çıktığı anda köpek saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde bulunan profesörün, olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi Yakutistan'da yaşayan 53 yaşındaki profesör Sardana Sleptsova, yürüyüşe çıktığı an sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Kuzey- Doğu Federal Üniversitesi Kimya Bölümü profesörü Sleptsova, çevredekiler tarafından kanlar içinde bulundu.

Rusya'daki Kimya profesörü köpek saldırısında can verdi VİDEO

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk incelemede, profesörün öldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine polisler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatıldı.

FAZLA KAN KAYBINDAN CAN VERDİ

Profesör ise adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, profesörün vücudunun birçok yerinin köpekler tarafından ısırıldığı ve ağır kan kaybettiği anlaşıldı.

KENTTE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan olayın üzerine Yakuts Belediye Başkanı Yevgeny Grigoriev, ekipler tarafından köpeklerin toplatılması için çalışma başlattıklarını söyleyerek kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

Profesörün ölümü hem kenti hem de üniversiteyi yasa boğarken Rusya Soruşturma Komitesi, köpek saldırısına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini ortaya çıkardı.

KÖPEK SALDIRISINA SORUŞTURMA

Görüntülere göre profesörün köpeklerin saldırısından kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiği fakat köpeklere daha fazla karşı gelemeyince yere düştüğü görüldü. Ayrıca köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.