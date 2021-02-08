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    Rusya'dan gelen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı

    İstanbul Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmak isteyen yolcu Mukhamadal Ismaılov, transfer bölgesinde doğum yaptı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 02:36
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 03:57
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    Rusya'dan gelen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı

    Rusya'nın St Petersburg şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen ve Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

    ANNE VE BEBEĞİN DURUMU İYİ

    İstanbul Havalimanı’na St. Petersburg seferi ile gelip Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmak isteyen yolcu Mukhamadal Ismaılov, transfer bölgesinde doğum yaptı.

    Pasaport kontrolü öncesinde doğum yapan kadın ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yolcu Ismaılov ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Rusya'dan gelen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı VİDEO

    Rusya dan gelen yolcu İstanbul Havalimanı nda doğum yaptı #1

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