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    Sabaha karşı Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Malatya’da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 06:19
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    Sabaha karşı Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

    Malatya’da Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir kavga meydana geldi.

    Kavga ihbarına gelen polisler kaldırımda bacağından vurulmuş halde bir kişi buldu.

    YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

    Çok fazla kan kaybeden yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Sabaha karşı Malatya da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı #1

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