Sabaha karşı Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Malatya’da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir kavga meydana geldi.

Kavga ihbarına gelen polisler kaldırımda bacağından vurulmuş halde bir kişi buldu.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Çok fazla kan kaybeden yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.