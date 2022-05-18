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- Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza
Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza
Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- 18.05.2022 - 17:37
- Güncelleme : 18.05.2022 - 18:08
İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde zincirleme trafik kazası yaşandı.
DHA'nın haberine göre; hafriyat kamyonu, aynı yönde ilerleyen bir otomobile vurdu. Ardından arkasından gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiye göre; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Havalimanı istikametinde yoğun trafik oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı, normale döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza VİDEO
"Hafriyat kamyonu önüme atladı"
Kaza yapan cip sürücüsü, "Hafriyat kamyonu önüme atladı ben de duramadım ona çarptım. " dedi.