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Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda zincirleme kaza

Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.