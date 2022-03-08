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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yine kahya terörü

    Sabiha Gökçen’de yolcu almak üzere havalimanına gelen taksi sürücüleri kahya engeline takıldı. Durak kahyaları ile ticari araç sürücüleri arasında yer yer tartışmalarda yaşandı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 10:58
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yine kahya terörü

    İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’na giriş çıkış yapan yüzlerce yolcuyu araçlarında taşıyan taksi sürücüleri, kahyaların havalimanı taksileri dışında yolcu alımına izin vermemeleri sonrası zor günler yaşamaya devam ediyor.

    SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI

    Taksi sürücülerinin yanı sıra özellikle hafta sonu havalimanı taksilerinin yetersiz olması nedeniyle yolcular da uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

    Yer yer sözlü ve fiziki saldırıya da maruz kalan taksi sürücüleri, konuya ilişkin çözüm götürülmesini bekliyor.

    HAVALİMANI YOLCUSUNU DAKİKALARCA KUYRUKTA BEKLETTİLER

    Öte yandan bir taksi sürücüsünün kahyalar tarafından darbedildiği anlar ve yaşanan sözlü tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Taksi şoförleri, havalimanı kahyalarının dışardan gelen taksilerin yolcu almalarına izin vermeyerek havalimanı yolcusunu dakikalarca kuyrukta beklettiklerini dile getirdi.

    “YOLCUYU ALMAK İSTEDİĞİMİZDE OLAY DARBEDİLMEYE KADAR GİDİYOR”

    Yaşanan olaylara ilişkin konuşan taksici esnafı Cemal Ufak, “Yolcumuzu havalimanına bıraktıktan sonra uygulama üzerinden taksi arayan yolculardan bize çağrı geliyor. Bu yolcuları almaya çalıştığımızda durak kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz. Düşünsenize burası uluslararası bir havalimanı. Yabancı turistler uygulama üzerinde bizi çağırıyorlar ama biz kahyalar yüzünden hizmet veremiyoruz. Yolcuyu almak istediğimizde ise olay darbedilmeye kadar gidiyor.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yine kahya terörü #1

    “BUNLAR ULUSLARARASI BİR HAVALİMANINDA YAŞANMAMASI GEREKEN ŞEYLER”

    Nitekim yakın zamanda bir arkadaşımız kahyalar tarafından darbedildi. Bunlar uluslararası bir havalimanında yaşanmaması gereken şeyler. Taksi sürücüsünün yanı sıra uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan yolcu da mağdur oluyor. Yolcu sesini çıkarsa, yolcuyu dahi darbediyorlar. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor.” dedi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yine kahya terörü #2

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yine kahya terörü #3

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yine kahya terörü #4

    Sabiha Gökçen Havalimanı nda yine kahya terörü #5


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