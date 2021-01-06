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    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki helikopter kazasının görüntüleri

    Kaza anına ilişkin görüntülerde, helikopterin kendi etrafında bir süre döndüğü görüldü.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 11:54
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki helikopter kazasının görüntüleri

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky tipi helikopter, 31 Aralık 2020'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park pozisyonuna geçmek isterken kuyruk kısmını elektrik direğine çarpmıştı.

    KUYRUK KISMINDA HASAR OLUŞTU

    Helikopterin kuyruk kısmında hasar oluşurken, kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştı.

    KENDİ ETRAFINDA DÖNDÜ

    Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyruğunu aydınlatma direğine çarpan helikopterin kendi etrafında döndüğü görülüyor.

    Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ViDEO

    VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

    Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır.

    Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz." denilmişti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı ndaki helikopter kazasının görüntüleri #1

    Sabiha Gökçen Havalimanı ndaki helikopter kazasının görüntüleri #2

    Sabiha Gökçen Havalimanı ndaki helikopter kazasının görüntüleri #3

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