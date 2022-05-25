İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasıyla, yaşanan kazada, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri yüzde 40, pilot ise yüzde 20 kusurlu bulundu.

5 Şubat 2020 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmir'e 177 yolcu ve 6 mürettebatla seyehat eden uçağın pistten çıkması sonucu korkunç kaza yaşanmıştı.

3 kişinin hayatına mal olan kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporu savcılığa ulaştı.

Kaza öngörülebilir ve önlenebilir bulundu

DHA'nın aktarımına göre, 6 kişilik heyetin hazırladığı 21 sayfalık bilirkişi raporunda taksirli eylemle meydana gelen olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu öne sürüldü. Olayın meydana gelişinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı vurgulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında bilirkişi raporu açıklandı VİDEO



HEAŞ yüzde 40 asli, pilot yüzde 20 tali kusurlu

Raporda Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) yüzde 40 oranında asli kusurlu bulundu. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Aslan yüzde 20 tali kusurlu olduğu öne sürülen raporda yardımcı pilot Ferdınand Pondaag’ın ise yüzde 10 oranında tali kusurlu bulunduğu belirtildi.

Hava trafik şontrolü şefi de kusurlu sayıldı

Kule şefi Serhat K.’nin yüzde 15 tali kusurlu bulunduğu kaydedilen raporda, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolü C Ekip Şefi Nesrin B.’nin de yüzde 15 oranında tali kusurlu olduğu öne sürüldü.

Raporda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Ela A.’nın ise kusurunun olmadığı kaydedildi.