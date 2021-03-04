Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale kalkışan FETÖ'cülerden biri yakalandı

FETÖ darbe girişimi sonrasında açılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davasında hapis cezasına çarptırılan ihraç uzman çavuş, Konya'da yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, firari şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında açılan Sabiha Gökçen Havalimanını işgal girişimi davası kapsamında, hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve yakalama kararı ile aranan ihraç uzman çavuş Yusuf Yaylaz, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin yaptığı çalışmalarda önceki yakalanarak gözaltına alındı.

12.5 YIL HAPİS CEZASI VAR

Yaylaz işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. Yusuf Yaylaz’a, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sorgusunda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı tebliğ edilerek tutuklandı.