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    Sabiha Gökçen'de uyuşturucu kaçıran şüpheli tutuklandı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 17 Temmuz günü, bavulunda 17 kilogram esrar taşıyan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 20.07.2020 - 11:06
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    Sabiha Gökçen'de uyuşturucu kaçıran şüpheli tutuklandı

    Geçtiğimiz 17 Temmuz günü, İstanbul Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon titizlikle yürütüldü.

    BAVULUNU ARADILAR

    İç hatlar gelen yolcu katında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durduran polis ekipleri, şahsın bavulunda arama yaptı.

    17 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI

    Bavulunda yapılan aramada, 17 kilogram esrar bulunan şüpheli S.Y. gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Sabiha Gökçen'de uyuşturucu kaçıran şüpheli tutuklandı #1

    Sabiha Gökçen'de uyuşturucu kaçıran şüpheli tutuklandı #2

    Sabiha Gökçen'de uyuşturucu kaçıran şüpheli tutuklandı #3

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