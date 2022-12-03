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    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı

    İzmir merkezli 6 ilde, iş vaadiyle 500 kişi üzerinden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
    • 03.12.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 10:00
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    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı

    Dolandırıcılar dur durak bilmiyor...

    Bu kez iş arayan ev hanımları hedef alındı.

    İzmir merkezli 6 ilde ‘sabun paketleme işi’ adı altında dolandırıcılık için harekete geçen şahıslar, 500 kişiyi mağdur etti.

    Soruşturma başlatıldı

    4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şebeke hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

    Bu kapsamda söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı #1

    Dolandırıcılık yöntemi

    Şüpheli şahısların, Instagram üzerinden ek iş, evde sabun paketleme işi gibi reklamları paylaştığı belirlendi.

    Vatandaşlar, iletişime geçtiği kişilerin kendilerinden çeşitli nedenlerle para istemesini iş vaadiyle kabul etmesinin üzerine dolandırıcılık işlemi tamamlanmış oldu.

    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı #2

    4 buçuk milyonluk vurgun

    İzmir’de 14 müşteki şahsı 35 bin TL, ülke genelinde ise 500 vatandaşı yaklaşık 4 buçuk milyon dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli şahısa,  Adana, Antalya, Hatay, Kastamonu, Mersin ve Van illerinde düzenlenen operasyonlarla yakayı ele verdi.

    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı #3

    15 tutuklu

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı #4

    Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı #5

     

     

     

     



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