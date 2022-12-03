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Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı

Sabun paketleme dolandırıcılığında 15 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 6 ilde, iş vaadiyle 500 kişi üzerinden 4 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.