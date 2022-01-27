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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı

    Balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde “şüpheli” sıfatıyla aranan 4 failden, 2’sinin yakalandığı öğrenildi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 14:06
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    Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’deki bir balıkçıda saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi, olay yerinde yapıldı.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu.

    Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı #1

    2 KATİL ZANLISI YAKALANDI

    Aynı zamanda sunucu Ece Erken’in de eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti.

    Zanlılardan ikisi, Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı #2

    FİKRET ORMAN DA YANINDAYDI

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan kısa bir süre önce Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ile bir araya geldiği de belirlendi.

    Orman'ın restorandan ayrılmasından sonra mekana gelerek Mahmutyazıcıoğlu ile görüşen iki kişinin silahlı saldırıda bulunduğu, saldırının dışarıda da devam ettiği belirlendi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, alacak verecek meselesinde arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

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    AYNI YERDE KUDBETTİN KAYA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi.

    Aynı restoranda, 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı #3

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: 2 şüpheli yakalandı #4


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