Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Ece Erken yeni delil sunup, duruşmayı terk etti Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili görülen davada tanıklar dinlendi. Duruşmaya katılan ve mahkemeye yeni delil sunan Ece Erken, tutuklu sanık Seccad Yeşil’in sözlerine sinirlenerek salondan çıktı. Zanlılardan Kadir Yasak ise olayın küfürden kaynaklandığını belirterek, “Gözümün içine baka baka kimse bana küfredemez” dedi.

DHA

Sunucu Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022’de Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüştüğü bir grup tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin günlerce konuştuğu olayda yargılamaya devam edildi.

7 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu.

Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Ece Erken'in yakın arkadaşı konuştu

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ece Erken'in arkadaşı Sezer Çakır, şunları söyledi:

Ece yakın arkadaşımdır. Taziye için evine gitmiştim. Fatih Sipahi'yi tanırım, ortak arkadaşlarımız var. Ben Ece'nin evindeyken, Fatih aradı. Ece'yle görüşmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Yaptığımız görüntülü konuşmada Fatih, Seccad'ın olaydan sonra kendisinin evine geldiğini ve konuştuklarını anlattı. Seccad ona, Şafak'ı önce balıkçıda gördüklerini, sonra Galeria'ya gidip silah temin ettiklerini ve Yeşilköy'e dönüp olayın gerçekleştiğini anlatmış. Fatih de organizedeki Hüseyin isimli bir komisere bunu söylediğini anlattı.

"Silahı ben temin etmedim"

Seccad Yeşil iddiaları reddederek, Fatih Sipahi ile arasında böyle bir konuşmanın geçmediğini söyledi.

Kadir Yasak'a silah temin ettiği iddiasıyla yargılanan Abdulkadir Kara ise “Kadir benden gece 23.30'da silah istese onu yalnız bırakmazdım, engel olurdum. Çünkü ailesini tanıyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, ben Kadir'e silah temin etmedim. Olaydan sonra kendisiyle iki defa görüştüm, olay farklı yerlere geldi. İkinci günün sonunda maktulün öldüğünü öğrendim.” dedi.

Ece Erken: HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum

Ece Erken, söz alarak “Organizeden komiser Hüseyin'in dinlenmesini istiyorum. Çünkü Fatih onunla konuştuğunu söyledi. Hatta Fatih ertesi gün yine arayıp bana 'Silivri'ye gideceğim, Seccad Yeşil'i yakalatacağım' dedi. HTS kayıtlarının çıkarılmasını istiyorum.” diye konuştu.

Sanık avukatları Fatih Sipahi'nin hiçbir aşamada bu şekilde ifade vermediğini ve tanığın yalan söylediğini belirterek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Duruşma sırasında telefonuna delil geldi

Telefonuna duruşma sırasında mesaj gelen Ece Erken söz isteyerek, “Sezer Çakır, Fatih ile yazışmalarını attı. Delil olarak mahkemeye sunmak istiyorum. Yeni elime geçti. Böylelikle her şey ortaya çıkacak.” dedi.

Ece Erken'in avukatı da söz alarak “Sezer Çakır, Fatih Sipahi ile olan WhatsApp yazışmalarını bulup müvekkilime göndermiş. O konuşmalarda Fatih Sipahi'nin 'Kimseden korkum yok, adalet yerini bulsun. Yarın operasyon olacak' şeklinde mesajları bulunuyor. Burada asıl konuşulması gereken şey Fatih Sipahi neden ifadesini değiştirdi?” dedi.

"Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm"

Duruşmada söz verilen Seccad Yeşil, haksız yere tutuklu olduğunu belirterek, “Ben bir toplantıya katıldım. Uzlaşı oldu. İlk görüşmede uzlaşı ile masadan ayrılmamız benim sayemde oldu. Ben sonrasında Şafak ağabeyi tehdit etmedim. Şafak ağabey ile benim hiçbir husumetim yoktu. Bu olay küfür yüzünden oldu. Olay anında da ben ‘dur yapma Kadir, ateş etme’ diyorum. Silah patlar patlamaz orayı terk ettim zaten. Öldüğünü duyduğumda da çok üzüldüm.” dedi.

Sinirlenip, salondan çıktı

Sanığın sözlerine sinirlenen Ece Erken, 'dinlemiyorum' diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

"Gözümün içine baka baka kimse bana küfredemez"

Olayı tasarlamadığını söyleyen Kadir Yasak savunmasında, “Öldürme niyeti olan biri, o kişiyle oturup çay içmez. Bir suç işledim diye yapmadığım şeyleri kabul etmem. Küfürleri kim duysa, tepkisiz kalamaz. Gözümün içine baka baka kimse bana küfredemez, ben de sinirlendim. Benim yüzümden insanlar mağdur oldu.” dedi.

"Kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam"

Olayın para meselesi olmadığını belirterek savunmasına başlayan Ali Yasak da “Ben oraya silahsız gidiyorum. O görüntünün hoş görünmediğinin farkındayım. Ben bir saniye içinde en mantıklı hareketi yaptığıma inanıyorum. Kimsenin elinde patlayan bir silahı alamam. Bu işte suçsuz olmak için bir mermi yemem lazımsa, orada bulunan herkes en az benim kadar suçludur.” şeklinde konuştu.

Ertelendi

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay şöyle aktarıldı:

Bakırköy'de Ahmet Yosunlu adına kayıtlı olan bir daire, satışı için emlakçılık yapan Kerem Öztürk'e devredildi. Öztürk bu daireyi satmak için müşteri ararken, apartmanın en üst katında oturan müşteki Suphi Malgaz ile daireye müşteri bulunması konusunda anlaştı. Suphi Malgaz, Kerem Öztürk'e 1 milyon 450 bin TL karşılığı daireyi alacak bir arkadaşı olduğunu söyledi. Daireyi Malgaz, 1 milyon 650 bin TL'ye satarak, alıcıdan 170 bin TL komisyon almış oldu. Kerem Öztürk ile Gökhan Karakan bu durumu öğrendikten sonra Malgaz'a bu miktarı kendilerine ödemesi gerektiğini söyledi.

"Kadir Yasak ve Seccad Yeşil, söz konusu parayı alamadı"

Taraflar bir anlaşmaya varamayınca Gökhan Karakan, Malgaz'ı öldürtmekle tehdit etti. Gökhan Karakan, Seccad Yeşil'e ulaşarak söz konusu parayı tahsil etmesini istedi. Seccad Yeşil, arkadaşı olan Kadir Yasak'a durumu anlattı. Yasak, Suphi Malgaz ile bir buluşma teklif etti. Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen görüşmede, Şafak Mahmutyazıcıoğlu Suphi Malgaz'ın yanında geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun Malgaz'a destek olması nedeniyle, Kadir Yasak ve Seccad Yeşil söz konusu parayı alamadı. Kadir Yasak ve Seccad Yeşil bu nedenle Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hedef alarak, 27 Ocak'ta cinayeti işledi.

İstenen cezalar

İddianamede Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu ve Uğurcan Bilge hakkında ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diğer 9 sanık için de 'Suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.