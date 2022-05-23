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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda öldürülmesine ilişkin yakalanan son sanık Serkan Dakman, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
    • 23.05.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 17:32
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha

    Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüştüğü bir grup tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

    Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanmış, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde ise firari olarak aranan sanık Serkan Dakman'ı yakalamıştı.

    Son sanık da tutuklandı

    AA'nın haberine göre sanık Dakman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Cinayete ilişkin hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahla kasten yaralamaya iştirak" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dakman, Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Olaya ilişkin davaya bakan Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan sanık Dakman'ın tutuklanmasına karar verildi.

    Öte yandan cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha VİDEO

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha #1

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 tutuklama daha #2


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