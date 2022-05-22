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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı

    Ece Erken'le evli olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili firari sanık kalmadı.
    • 22.05.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 17:27
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    İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

    Firari son sanık yakalandı

    Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt’ta yakalandı.

    Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi

    AA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘Silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı #1

    Ne olmuştu

    Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

    Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

    Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açmıştı.

    Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari son sanık yakalandı #2

     


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