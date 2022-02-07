Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekiplerinin çalışmasıyla Yeşilköy sahili kayalıklarında ele geçirildi.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'deki bir balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirnişti.

Olayla ilgili gözaltı sayısı 17'ye yükselirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

CİNAYET SİLAHI KAYALIKLARDA BULUNDU

Ayrıca cinayette kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu. Ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.