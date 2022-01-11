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- Adana'da sağanak yağış etkili oldu
Adana'da sağanak yağış etkili oldu
- İHA
- 11.01.2022 - 05:23
- Güncelleme : 11.01.2022 - 06:21
Adana'da çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.
YAĞIŞ SEBEBİYLE YOL ÇÖKTÜ
Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda yolda çökme meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen kişi kullandığı aracıyla seyir halindeyken yolun çöktüğünü fark etmedi.
SÜRÜCÜ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI
Sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü. Sürücü çekici yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.
BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI
Yolun çökmesi nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı.
MÜSTAKİL EVİ SU BASTI
Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde , gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir müstakil evin avlusunu su bastı.
Evde tek yaşayan bir kadın durumu polise bildirerek yardım istedi. Su basan eve gelen polis ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ SUYU TAHLİYE ETTİ
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, avludaki ve evin içinde dolan suyu tahliye etti.
Daha sonra evde tek yaşayan kadın dışarı çıkarıldı.