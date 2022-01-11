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    Adana'da sağanak yağış etkili oldu

    Adana'da şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle yol çöktü, bir çok evi su bastı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 05:23
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 06:21
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    Adana'da sağanak yağış etkili oldu

    Adana'da çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkili oldu.

    YAĞIŞ SEBEBİYLE YOL ÇÖKTÜ

    Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı’nda yolda çökme meydana geldi.

    İsmi öğrenilemeyen kişi kullandığı aracıyla seyir halindeyken yolun çöktüğünü fark etmedi.

    SÜRÜCÜ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDI

    Sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü. Sürücü çekici yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı.

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #1

    BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

    Yolun çökmesi nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı.

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #2

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #3

    MÜSTAKİL EVİ SU BASTI

    Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde , gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bir müstakil evin avlusunu su bastı.

    Evde tek yaşayan bir kadın durumu polise bildirerek yardım istedi. Su basan eve gelen polis ise olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #4

    İTFAİYE EKİPLERİ SUYU TAHLİYE ETTİ

    Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, avludaki ve evin içinde dolan suyu tahliye etti.

    Daha sonra evde tek yaşayan kadın dışarı çıkarıldı.

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #5

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #6

    Adana da sağanak yağış etkili oldu #7


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