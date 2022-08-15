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Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.
- 15.08.2022 - 13:46
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak yağış başladı.
Yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı.
Boğazın rengi değişti
Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu.
İHA'nın aktardığına göre çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.