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Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.
    • 15.08.2022 - 13:46
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    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak yağış başladı.

    Yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı.

    Boğazın rengi değişti

    Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu.

    İHA'nın aktardığına göre çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı #1

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı #2

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı #3

    Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı #4


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