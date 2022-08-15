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Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü.