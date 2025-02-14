İHA

Yasa dışı terk edilmelerin önüne geçmeyi ve sahipsiz hayvanların korunmasını amaçlayan yeni düzenlemeler çerçevesinde uygulamalar hayata geçiriliyor.

Kırıkkale Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin uygulanmasına dair kapsamlı bir yol haritası belirledi. 2 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan güncellenmiş 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması zorunlu hale getirildi. Yeni yönetmelik doğrultusunda, belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar barınak kurma veya mevcut barınakları iyileştirme süresi tanınırken, sahipsiz hayvanların toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesi uygulaması ise derhal yürürlüğe girdi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Kanunun 14. maddesi gereği, rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların tekrar sokaklara bırakılması yasaklanırken, bu kurala uymayanlara hayvan başına 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, barınak kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilen belediyeler, bütçelerinin belirli bir oranını barınak inşası ve iyileştirme çalışmalarına ayırmak zorunda olacak.

Toplantıya başkanlık eden Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için belediyeler, il özel idaresi ve ilgili kurumların iş birliği içinde çalışacağını belirtti:

Sadece hayvanların toplanması ve barındırılması değil, popülasyon kontrolü için kısırlaştırma çalışmalarına da öncelik verilecek. Tüm belediyelerimiz ortak bir hareket planı doğrultusunda çalışacak.

KIRIKKALE'DE 43 BİN METREKARELİK DOĞAL YAŞAM ALANI PLANLANIYOR

Kırıkkale genelinde yaklaşık 4 bin sahipsiz hayvanın bulunduğunu aktaran Vali Makas, hem halk sağlığını hem de hayvanların yaşam hakkını koruyacak sürdürülebilir bir sistemin hayata geçirileceğini vurguladı. Yeni düzenleme kapsamında, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelere barınak kurma zorunluluğu getirilirken, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına bir alt komisyon oluşturulduğunu açıkladı.

Özellikle Kırıkkale Belediyesi'nin bu süreçte öncü bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, 43 bin metrekarelik bir alanın Milli Emlak’tan talep edilerek sahipsiz hayvanlar için modern ve ruhsatlı bir barınak ile doğal yaşam alanı oluşturulması planlanıyor. Yeni tesisin kurulmasıyla birlikte, sahipsiz hayvanların barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri belediyeler ve il özel idaresi koordinasyonunda yürütülecek.

İNSAN SAĞLIĞI VE HAYVAN HAKLARI DENGESİ KORUNACAK

Vali Makas, sürecin yalnızca hayvanların korunmasına değil, insan sağlığı ve güvenliğine de odaklanacağını belirtti.

"Tarih boyunca merhametiyle öne çıkan bir millet olarak, hem hayvanların yaşam hakkını koruyacağız hem de vatandaşlarımızın güvenliğini teminat altına alacağız" diyen Makas, insan hakları ve halk sağlığını gözeten bir yönetim anlayışıyla hareket edileceğini ifade etti.

Son olarak, valilik ve belediyeler tarafından yürütülecek çalışmaların sıkı denetim altında olacağını belirten Makas, vatandaşların zarar görmemesi ve sahipsiz hayvanların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.