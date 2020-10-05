Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan çete, Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi.

Bodrum’da yaşayan bir vatandaş, sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

Titizlikle iz süren ekipler, birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı.

VİLLAYA BASKIN YAPILDI

Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, tespit edilen villaya baskın düzenledi.

Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.

Operasyon sonrasında 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi İstanbul’da gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi. Çetenin ayda 1 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.









