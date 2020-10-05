Dolar
7.7721
0.1817%
Euro
9.1369
0.443%
Altın
1900.28
0.051%
Borsa
1156.87
1.034%
G. Altın
473.563
-0.0645%
Bitcoin
83236.18
0.9411%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

    Kurdukları sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon lira kazanan çete, Muğla Asayiş Büro ekiplerince çökertildi.
    • İHA
    • 05.10.2020 - 13:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar

    Bodrum’da yaşayan bir vatandaş, sahte arkadaşlık sitesine 170 bin lira kaptırmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

    Yapılan şikayet üzerine Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı derinlemesine araştırmaya başladı.

    Titizlikle iz süren ekipler, birçok ilde binlerce kişiyi dolandıran internet sitesi yöneticilerine ulaştı.

    VİLLAYA BASKIN YAPILDI

    Yapılan teknik takip sonucu internet sitesinin sahiplerinin, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde ultra lüks bir villada oldukları ve siteyi buradan yönettikleri tespit edildi.

    Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, tespit edilen villaya baskın düzenledi.

    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar #1

    Yapılan baskında 6 kişi gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 27 adet cep telefonu, 75 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 20 bin TL nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi.

    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar #2

    Operasyon sonrasında 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi İstanbul’da gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi. Çetenin ayda 1 milyon lira kazanç elde ettiği belirlendi.

    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar #3

    Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden milyonlar kazandılar #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir