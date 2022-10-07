Petrol
94.99
0.60%
Euro
18.128
-0.33%
Dolar
18.5888
0.03%
Altın
1.013
-0.95%
Borsa
3569
0.42%
Bitcoin
367.417
-2.55%
BTXN Coin
10.55
-2.67%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar

    “Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak” diyerek banka bilgilerini ele geçirdikleri mağdurlardan milyonluk vurgun yapan çete üyesi 55 şüpheli, operasyonla yakalandı.
    • 07.10.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı.

    Şüphelilerin İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek, milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

    Sahte müşteri temsilcileri şoke oldu

    Jandarma ekipleri; İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Sahte müşteri temsilcileri, Jandarma ekiplerini karşısında görünce şoke oldu.

    Operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

    Sahte çağrı merkezi ile 20 milyonluk vurgun VİDEO

    Çiftlik kurdular

    Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 Alpaka, siyah kuğu ile 2 cüce keçi bulundu.

    DHA’nın haberine göre suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #1

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #2

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #3

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #4

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #5

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #6

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #7

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #8

    Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurgun yaptılar #9


    Suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı
    3. Sayfa

    Suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

    Sivas’ta fil hastası adam, yardım istiyor
    Sağlık

    Sivas’ta fil hastası adam, yardım istiyor

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir