Sahte doçent Zehra Zulal Atalay Laçin tahliye oldu

Aksaray Üniversitesi'nde sahte doçent belgesiyle görev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, tahliye edildi.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, 28 Eylül 2021 tarihinde İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'nde göreve başlayan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'i atamasını doçentlik belgesi sahte olduğu gerekçesiyle iptal edip, hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Gözaltına alınan Zehra Zulal Atalay Laçin, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 27 Ekim günü tutuklanmıştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Laçin hakkında hazırlanan iddianamede, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçent adliyede

"ERBİL'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPTIM"

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Laçin, Aksaray T Tipi Kapalı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, savunmasını yapan Laçin, uzun yıllar Irak'ın Erbil şehrindeki üniversitelerde görev yaptığını söyledi. Altı dil bildiğini, İngilizce ve Fransızca dillerinde ders verdiğini anlatan Laçin, ifadesinde şunlara yer verdi:

"İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIĞIM İÇİN..."

"Kolluk kuvvetlerindeki ilk ifadem ve ardından Cumhuriyet Savcılığında verdiğim ilk ifademi kabul etmiyorum. Cumhuriyet Savcılığına ikinci kez ifade vererek gerçeklerden bahsettim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığım ve avukatım da olmadığı için polis merkezinde ve savcılığa çıktığımda farklı beyanlarda bulundum. Bu beyanlarım doğru değildir. Ben uzun yıllar Erbil'de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Orada terör tehdidi altında kalarak ülkeme faydalı olmak adına çalıştım.

"JÜRİYE SUNULAN ESERLER BANA AİTTİR"

İddianamede anlatıldığı gibi Zeynep A'nın eserlerini kullandığım yanlıştır. İsim benzerliği olan iki öğretim üyesi Zeynep A. benimle farklı alanlarda çalışmaktadır. Ben uluslararası ilişkiler alanında çalışmaktayım. Bu iki kişinin eserlerini bildirmiş olsaydım alanım dışında olduğu anlaşılacaktı. Benim seçilmemi sağlayan jüriye sunulan eserler bana aittir. Bunlar yurt dışından olduğu için Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Sistemi'nde olmaması da normaldir. Dolayısıyla zincirleme olarak resmi evrakta sahtecilik yoktur."

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Laçin, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan ASÜ personelden sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Bakırtaş ise üniversitenin kurumsal ihtiyaçlarına yönelik her yıl öğretim görevlisi ilanına çıktıklarını belirtti.

"İYİCE ŞÜPHELERİM OLUŞTU"

Laçin'in bu ilana evraklarını gönderdiğini ve şartları tamamlaması üzerine üniversiteye atamasının yapıldığını aktaran Bakırtaş, "Daha sonraki süreçte üniversitemizin sistemine yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesinin girilmesi gerekiyordu. Birkaç defa uyarmamıza rağmen girmedi. Bunun üzerine odama çağırarak durumu sordum. Orada çelişkili şeyler söyleyince, iyice şüphelerim oluştu. Doçentlik jürisi, akademisyenler için çok önemli ve unutulması zor olan bir şey. En son olarak doçentlik jürisindeki hocalarını sordum. Lakin buna da cevap alamayınca gerekli yerlere durumu bildirdim ve soruşturma başlattık. Soruşturma neticesinde gelen evraklarla biz de görevine son verdik." diye konuştu.

TAHLİYE KARARI

ASÜ avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Laçin'in avukatı da iddianamedeki suçlamalardan sadece doçentlik belgesinin sahte hazırlandığını ve bu suçu kabul ettiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Laçin'e "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 ay ve 11 bin 300 lira, "sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

"DOKTORA ÇALIŞMAM OLMADI"

Öte yandan ODTÜ'den mezun olduğunu gösteren diplomayı kendisinin hazırladığını belirten Laçin, ''İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesi'ne gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım.'' ifadelerine yer vermişti.

"İNTERNETTEN ÖRNEK BULUP KENDİM HAZIRLADIM"

Diploma örneğini internetten elde ettiğini belirten Laçin, ''Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine üniversiteler arası kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım. Aksaray Üniversitesi’ne atanmamdan itibaren yaklaşık 25-30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18 bin 600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

CHP'DE DIŞ İLİŞKİLER UZMANI OLARAK GÖREV ALDI

Öte yandan Laçin'in, doçentlik belgesinin olmamasının yanı sıra CHP'de Dış İlişkiler Uzmanı olarak görev aldığı ve ‘2011-2012 Socialist International’ toplantılarına CHP heyetleri ile katıldığı ortaya çıkmıştı.