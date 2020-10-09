Sahte engelli ve askerliğe elverişsiz raporu hazırlayan 37 dolandırıcı gözaltına alındı

Sahte engelli ve askerliğe elverişsiz raporu hazırlayan 37 dolandırıcı gözaltına alındı

Para karşılığı sahte engelli belgesi ve sahte askerliğe elverişsiz raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kamuyu 735 bin lira zarara sokan 37 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, çeşitli alanlarda dolandırıcılık yapanlara karşı operasyonlarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri para karşılığı sahte engelli sağlık kurulu raporu ve askerliğe elverişsizlik raporu düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenledi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLE OPERASYON

Bugün İstanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya 'da çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Sahte engelli ve askerliğe elverişsiz raporu hazırlayan 37 dolandırıcı gözaltında VİDEO

KAMUYU 735 BİN LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Şüphelilerin kamuyu 735 bin lira zarara uğrattıkları belirtildi. 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.





















