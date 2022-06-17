Sahte evrakları ile hem oturum izinleri olmayan hem sınır dışı edilmesi gereken yabancılara ‘izin belgesi’ düzenleyip dolandırıcılık yapan şirkete operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mecidiyeköy’de danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren bir iş yerinin, Türkiye’de oturma izni olmayan ve sınır dışı edilmesi gereken yabancı uyruklulara sahte evrak düzenledikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgi üzerine harekete geçti.

DHA’nın haberine göre; söz konusu şirketin çeşitli sosyal medya platformları üzerinden duyuru yaparak ‘ikamet izni reddedilen yabancılara süresiz ikamet izni ve deport kaldırma işlemleri’ başlıklılarıyla paylaşımlarda bulunduğunu belirleyen emniyet ekipleri, firmaya önceki gün operasyon düzenledi.

Baskında Azerbaycan uyruklu şirket sahibi A.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 2 adet Türkmenistan ve Azerbaycan pasaportu, doğum belgeleri ve şahadetname, 7 adet noter belgesi, kimlik, pasaport ve benzeri kalemden oluşan muhtelif evrak fotokopileri, kullanma tasarrufu sadece sahiplerinde bulunması gereken 6 ayrı e-imza ve 1 dizüstü bilgisayar ile dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 600 dolar ele geçirildi.

Sahte evraklarla yabancılara ‘oturum izni’ dağıtan şirkete operasyon ViDEO

Danışmanlık şirketine 12 bin lira cezası

A.H., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Cezaevine konulan A.H.’nın üzerine kayıtlı danışmanlık şirketine 12 bin TL idari para cezası uygulandı.