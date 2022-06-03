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    Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi

    Sahte ihracatla devleti 400 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
    • 03.06.2022 - 02:49
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    Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış gibi göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yabancı gümrük memurlarını da dahil ettiler

    Şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı uyruklu gümrük memurlarını da dahil ederek suç örgütü kurduğu, Türkiye'den gönderilen ihracat malzemeleri için farklı firmalar üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği tespit edildi.

    Devleti 400 milyon lira zarara uğrattılar

    AA'nın haberine göre; tekstil sektöründe faaliyet yürüten söz konusu firmaların, ihraç edilmeyen ancak edilmiş gibi gösterilen mallarla ilgili düzenledikleri sahte faturalarla da devletten vergi iadesi aldıkları, devleti toplamda yaklaşık 400 milyon lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

    Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi #1

    Yasa dışı faaliyet yürüten 7 firma tespit edildi

    Müfettiş incelemeleri ve bilirkişi raporlarının ardından belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu 7 firmanın yasa dışı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

    5 ilde 12 kişi gözaltına alındı

    İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital malzemeye el konuldu.

    Sahte faturalarla devleti 400 milyon lira zarara uğratan çete çökertildi #2

    İlk operasyonda 51 şüpheli yakalanmıştı

    Söz konusu suç örgütüne yönelik 13 Aralık 2021'de düzenlenen ilk operasyonda ise mevcut yöntemle devleti 750 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 51 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 32'si tutuklanmıştı.


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