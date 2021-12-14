Sahte içki nedeniyle 3 ilde 7 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş, Yalova ve Sivas'ta 7 kişi, sahte içki yüzünden yaşamını yitirdi.

Yılbaşı yaklaşırken sahte içki üretimi ve satışına yönelik mücadeleye ağırlık verilse de, bilinçsiz alkol tüketimi nedeniyle can kayıpları devam ediyor.

3 ilde toplam 7 kişi, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumları ağır olan 4 kişi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

2 ARKADAŞ EVDE ÖLÜ HALDE BULUNDU

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SİVAS'TA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Zara Devlet Hastanesine başvuran Ş.D. (32), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını belirtti.

Tedavi altına alınan Ş.D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sivas'taki hastanelerde 4 kişinin tedavi altına alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine, Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı.

İ.S'nin ikametinde yapılan aramada, damacana ve plastik şişeler içerisinde çeşitli içkiler, etil alkol, İ.V.D'nin ikametinde de uyuşturucu hap, tüfek, etil alkol, bandrolsüz içki ve boş şişeler ele geçirildi.

Ş.D'nin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.