Euro
16.7101
3.07%
Dolar
14.7831
2.69%
Altın
845.95
3.21%
Borsa
2.162
0.21%
Bitcoin
731.722
4.77%
BTXN Coin
39.53
-2.03%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C
    Sahte içkiden can kaybı 23'e yükseldi

    Sahte içkiden can kaybı 23'e yükseldi

    Yurdun çeşitli illerinde sahte içki nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 23 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 22:45
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 23:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sahte içkiyle mücadelede operasyonlar artırılırken, zehirlenerek hastaneye yatırılan mağdurlardan acı haberler gelmeye devam ediyor.

    SAHTE İÇKİDEN 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

    Antalya Manavgat’ta sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi VİDEO

    Sivas’ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi VİDEO

    AYRINTILAR GELECEK

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir