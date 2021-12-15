- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sahte içkiden can kaybı 23'e yükseldi
Sahte içkiden can kaybı 23'e yükseldi
Yurdun çeşitli illerinde sahte içki nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 23 kişi hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 22:45
- Güncelleme : 15.12.2021 - 23:34
Sahte içkiyle mücadelede operasyonlar artırılırken, zehirlenerek hastaneye yatırılan mağdurlardan acı haberler gelmeye devam ediyor.
SAHTE İÇKİDEN 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya, Erzincan, Mersin ve Gaziantep'te metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.
Antalya Manavgat’ta sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi VİDEO
Sivas’ta sahte rakıdan ölenlerin sayısı 4’e yükseldi VİDEO
AYRINTILAR GELECEK