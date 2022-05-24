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    Sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

    FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama bulunan ve yurt dışında yaşayan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye girmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
    • 24.05.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:41
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    Sahte pasaportla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

    Avustralya'nın Sidney kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na inen yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, pasaport kontrolüne geldiği sırada onu durdurdu.

    Yolcunun verdiği "Ray Thurman" adına düzenlenmiş pasaportun, sahte olduğu ortaya çıktı.

    FETÖ’cü çıktı

    Yapılan parmak izi kontrollerinde yolcunun, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019/3578 sayılı "silahlı terör örgütüne üye olma" (FETÖ-PDY)  suçundan aranan Yıldıray Ö. olduğu anlaşıldı.

    İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü kez sahte pasaportla yakalandı VİDEO

    Bu üçüncü oldu

    Gözaltına alınan Yıldıray Ö.'nün, 2019 ve 2020 yıllarında sahte pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre mahkemeye sevk edilen Yıldıray Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sahte pasaportla Türkiye ye girmek isterken yakalandı #1

    Sahte pasaportla Türkiye ye girmek isterken yakalandı #2

    Sahte pasaportla Türkiye ye girmek isterken yakalandı #3

    Sahte pasaportla Türkiye ye girmek isterken yakalandı #4


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