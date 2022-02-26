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    Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin lira dolandırıcılık yaptı

    Sahte polis kimlikleri ve basın kartı yaptırıp, kamu kurumlarındaki işlerini takip etme ve SGK borçlarını sildirme vaadiyle 11 kişiyi 410 bin lira dolandıran Hayrettin Şişman yakalandı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 14:31
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    Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin lira dolandırıcılık yaptı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Kale ilçesinde kendi adına sahte 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' kartı ve polis kimlikleri yaptırarak, devlet büyükleri, üst düzey bürokrat ve emniyet müdürlerini tanıdığı yalanını söyleyen dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

    11 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, 24 Şubat'ta, Kale'de Hayrettin Şişman'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

    SAHTE BASIN KARTLARI BULUNDU

    Şişman'ın üzerinde ve otomobilinde yapılan aramalarda ise sahte polis kimliği, 'Türkiye Polis Gazetesi Basın' yazılı 12 sahte tanıtım kartı, 'Uluslararası İnternet Yayıncıları Basın' yazılı sahte görev kartı, sahte yetki belgesi, 'basın' yazılı sahte araç kartları, 10 imitasyon bilezik, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kelepçe ele geçirildi.

    11 KİŞİYİ 410 BİN LİRA DOLANDIRDI

    Hayrettin Şişman'ın, 11 kişiyi kamu kurumlarında işe aldıracağı, kamu kurumlarındaki işlerini takip ederek çözeceği ve SGK borçlarını sildireceği gibi vaatlerde bulunarak 410 bin lira dolandırdığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şişman, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkemece tutuklandı.

    Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin lira dolandırıcılık yaptı #1

    Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin lira dolandırıcılık yaptı #2

    Sahte polis ve basın kartı ile 410 bin lira dolandırıcılık yaptı #3


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